Salzburg und LASK starten aus der Winterpause

Mit Red Bull Salzburg und dem LASK starten am Sonntag der Titelfavorit und einer der großen Herausforderer aus der Winterpause in die Fußball-Bundesliga. Salzburg ist um 14.30 Uhr zu Gast beim SCR Altach. Der LASK empfängt um 17.00 Uhr zum Abschluss der 13. Runde das Überraschungsteam von WSG Tirol, das nach einem erfolgreichen Herbst mit einer Teilnahme an der begehrten Meisterrunde spekulieren darf.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Salzburg-Trainer Marsch warnt: "Müssen kämpfen"