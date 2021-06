Ousmane Diakite wird von Fußball-Meister Red Bull Salzburg in die Schweiz an den FC St. Gallen verliehen. Der 20-jährige Malier kam 2018 nach Salzburg, spielte dann bei Liefering und leihweise in Altach. Im September 2019 zog er sich eine schwere Knieverletzung zu, seitdem befand er sich in Rehabilitation.