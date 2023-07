Salzburg verleiht Van der Brempt an HSV

Fußball-Meister Salzburg verleiht den Belgier Ignace Van der Brempt in der kommenden Saison in die zweite deutsche Bundesliga an den Hamburger SV. Der 21-jährige Rechtsverteidiger kam in der abgelaufenen Saison an Amar Dedic nicht vorbei. Mit Neuzugang Leandro Morgalla bekam Salzburg-Trainer Matthias Jaissle eine weitere Alternative für die rechte Abwehrseite. Van der Brempt ist im Jänner 2022 vom FC Brügge nach Salzburg gewechselt und absolvierte seitdem 24 Pflichtspiele.

BILD: SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Van der Brempt hat in Salzburg einen schweren Stand