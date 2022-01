Salzburg verleiht Verteidiger Ludewig in die Niederlande

Fußball-Meister Salzburg hat Kilian Ludewig erneut verliehen. Der 21-jährige Deutsche wechselt bis Saisonende in die Niederlande zu Willem II Tilburg, wie am Donnerstag bekannt wurde. Ludewig war 2020/21 bereits an Barnsley und dann Schalke 04 auf Leihbasis abgegeben worden. Für Salzburg bestritt der Außenverteidiger im Herbst nur einen Einsatz in der Bundesliga bzw. einen im ÖFB-Cup.