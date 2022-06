Salzburg verleiht Verteidiger Ludewig nach Dänemark

Fußball-Meister Salzburg hat Kilian Ludewig erneut verliehen. Der 22-jährige Deutsche wechselt für die kommende Saison zum dänischen Erstligisten Aalborg BK, wie Salzburg am Freitag mitteilte. Ludewig war 2020/21 bereits an Barnsley und dann Schalke 04 auf Leihbasis abgegeben worden, im Winter 2021/22 verliehen ihn die "Bullen" dann an Willem II Tilburg in die Niederlande.