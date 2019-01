Salzburg verlieh Stürmer Berisha bis 2020 an Altach

Red Bull Salzburg hat den nächsten Profi innerhalb der Fußball-Bundesliga verliehen. Wie der Meister am Donnerstag bekannt gab, wechselt Stürmer Mergim Berisha für die kommenden eineinhalb Jahre zum SCR Altach. Der 20-jährige Kosovare war in der Winterpause vorzeitig von seinem leihweisen Engagement beim 1. FC Magdeburg in der zweiten deutschen Bundesliga in die Mozartstadt zurückgekehrt.

SN/APA/BARBARA GINDL Berisha wechselt leihweise nach Altach