Salzburg verliert nach zweimaliger Führung bei WSG Tirol 2:3

Serienmeister Red Bull Salzburg ist auf seinem Weg zum achten Triumph in Folge am Mittwoch leicht ins Stolpern geraten. In der vierten Runde der Meistergruppe kassierte die Elf von Jesse Marsch bei der WSG Tirol trotz zweifacher Führung durch Enock Mwepu (12.) und Brenden Aaronson (58.) eine 2:3-(1:1)-Niederlage, erst die zweite im Jahr 2021. Damit konnte Rapid den "Bullen" im Abendspiel gegen den LASK bis auf sechs Punkte nahe kommen.

