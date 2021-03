Salzburg weiter im Marsch-Modus unterwegs

Fußball-Meister Salzburg ist nicht noch einmal ausgerutscht. Der Tabellenführer revanchierte sich mit einem 3:1 gegen die Admira für die Dezember-Niederlage und biegt nach dem dritten klaren Sieg in Folge selbstbewusst in die finale Bundesliga-Phase ein. "Wir haben jetzt einmal acht Punkte Vorsprung und machen damit ein bisschen Druck auf die anderen Mannschaften", verwies Jesse Marsch auf die Tabellensituation vor dem Sonntag, an dem die Verfolger gefordert waren.

SN/APA/KRUGFOTO Nichts Neues in der Bundesliga: Salzburg jubelt