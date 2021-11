Salzburg will Admira im Heimspiel "nicht unterschätzen"

Alles andere als ein Heimsieg über die Admira wäre für Fußball-Serienmeister Salzburg am Samstag (17.00 Uhr) eine Enttäuschung. Der große Vorsprung der "Bullen" auf die Verfolger WAC und Sturm Graz soll zumindest gehalten werden. Coach Matthias Jaissle, der nach seiner Corona-Erkrankung wieder zurückkehrt, sah nach zwei Remis in den jüngsten vier Runden und das Champions-League-Spiel in Lille am Dienstag vor Augen aber Grund genug, vor dem "klassischen Ligaalltag" zu warnen.

SN/APA/HANS PUNZ Salzburg-Trainer Jaissle kehrt gegen die Admira zurück auf die Bank