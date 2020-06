Salzburg zieht nach Sieg gegen LASK davon

Red Bull Salzburgs siebenter Fußball-Meistertitel in Folge nimmt konkrete Formen an. Nach dem 3:1-Heimsieg am Sonntag über den LASK gehen die "Bullen" mit sieben Punkten Vorsprung auf Rapid in die letzten sechs Runden der Bundesliga-Meistergruppe. "Wir ziehen das jetzt durch", kündigte Zlatko Junuzovic an.

SN/APA/DANIEL KRUG Salzburg mit etwas Glück gegen die Linzer siegreich