Salzburg zieht Verteidiger Baidoo vom FC Liefering hoch

Der vor der Titelverteidigung stehende Fußball-Meister Salzburg wird Samson Baidoo im Sommer vom FC Liefering hochziehen. Der 18-jährige Verteidiger wird mit Start der kommenden Saison in der Bundesliga agieren und erhält einen Vertrag bis Juni 2027, wie Salzburg am Mittwoch bekannt gab. Der in Graz geborene Baidoo war 2018 vom GAK in die Red-Bull-Akademie gewechselt. Für Liefering spielt der Nachwuchs-Internationale seit der laufenden Saison.