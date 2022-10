Salzburger Rotationself mit 1:0-Arbeitssieg über Hartberg

Salzburg hat sich keine Blöße gegeben und Bundesliga-Schlusslicht Hartberg in der 14. Runde zu Hause mit 1:0 (0:0) geschlagen. Eine Rotationself mühte sich am Samstag aber zu einem wahren Arbeitssieg, den erst "Joker" Noah Okafor (48.) sicherstellte. Hartberg wehrte sich tapfer, konnte die dritte Niederlage en suite bzw. die 6. in den jüngsten 7 Spielen aber nicht verhindern. Salzburg darf sich nun völlig auf das Champions-League-"Finale" gegen Milan am Mittwoch konzentrieren.

SN/APA/KRUGFOTO Okafor musste es gegen Hartberg in der Jokerrolle richten