Salzburgs Balance zwischen Defensive und Offensive stimmt

Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg ist mit drei Zu-Null-Siegen in der Bundesliga ins neue Jahr gestartet. "Die Defensivarbeit war in der Vorbereitung ein großes Thema. Unser Ziel war es, eine entsprechende Balance zwischen Defensive und Offensive zu erarbeiten. Das ist uns in den ersten drei Spielen sehr gut gelungen, daran wollen wir definitiv anschließen", sagte Verteidiger Albert Valcci am Donnerstag mit Blick auf die nächsten Aufgaben.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Salzburg-Coach Marsch mit Start ins Jahr "sehr zufrieden"