Salzburgs Blick nach Liga-Alltag auf Königsklasse gerichtet

Red Bull Salzburg hat die Aufgabe in der Fußball-Bundesliga zwischen den zwei internationalen Topspielen in der Champions League souverän gemeistert. Vier Tage nach dem 1:1 zuhause gegen den AC Milan und vier Tage vor dem Duell mit dem FC Chelsea an der Stamford Bridge feierten die Bullen einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg bei der SV Ried. Salzburg verweilt somit weiterhin an der Tabellenspitze in der Liga und reist mit dem nächsten Erfolgserlebnis nach London.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Der Fokus von Matthias Jaissle ist auf Chelsea gerichtet