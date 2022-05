Salzburgs Cupsieg freut auch Rapid

Fünf ÖFB-Clubs spielen im Europacup, drei davon fix in der Gruppenphase.

Noch sind in der Fußball-Bundesliga nicht alle Entscheidungen gefallen. Im Schatten von Meister Red Bull Salzburg und Vizemeister Sturm Graz rittern mit Rapid (derzeit 3.), Austria Wien (4.), WAC (5.) und Aufsteiger Austria Klagenfurt (6.) in den verbleibenden drei Runden noch vier Clubs um einen direkten Europacup-Startplatz für die Saison 2022/23. Besonders begehrt ist freilich Rang drei, weil der einen Fixplatz in einer Gruppenphase garantiert.

Möglich wurde das erst durch den Doublegewinn von Red Bull Salzburg. Weil die ...