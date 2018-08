Salzburgs Geheimwaffe bringt auch Marco Rose ins Grübeln

Am Mittwoch im Play-off der Champions League benötigt Red Bull Salzburg zumindest ein Tor, um eine Verlängerung zu vermeiden. Smail Prevljak schoss sich mit einem Doppelpack ein.

In der Fußball-Bundesliga eilt Meister Red Bull Salzburg von Sieg zu Sieg. Nach dem 3:2 in Altach halten die Salzburger nach fünf Runden beim Punktemaximum. Gleichgültig, welche Formation Salzburg-Trainer Marco Rose aufbietet, der Meister scheint national auch diese Saison unantastbar zu sein. Alle diese Erfolge sind am Mittwoch aber wertlos, wenn die Bullen im Rückspiel des Play-offs der Champions League gegen Roter Stern Belgrad nach dem 0:0 im Hinspiel zum großen Coup ansetzen. Ein Sieg fehlt noch, um dann ab 17. September im Konzert der europäischen Topteams mitzufighten.

Um nicht in eine Verlängerung oder das Glücksspiel Elfmeterschießen gehen zu müssen, benötigen die Salzburger zumindest einen Treffer und dürfen kein Gegentor kassieren. Im bisherigen Saisonverlauf setzte Marco Rose an vorderster Front meist auf den Torschützenkönig der vergangenen Saison, Munas Dabbur, und den dynamischen Reinhold Yabo. Als Geheimwaffe rutschte Heimkehrer Smail Prevljak erst dann in die Startelf, wenn dem eigentlichen Angriffsduo eine Pause vergönnt wurde. So wie in Altach und beim Heimspiel gegen Hartberg. Mit je zwei Doppelpacks brachte sich Prevljak in diesen Spielen mehr als nur ins Gespräch für einen Einsatz am Mittwoch gegen Roter Stern. Der 23- Jährige überzeugte als echter Knipser, zeigte sich vor dem Tor eiskalt, wenn es darum ging, die Chance zu verwerten. Kommt jetzt auch Marco Rose ins Grübeln, wen er am Mittwoch in das große Finale werfen soll? "Unser Kader ist breit, der Kader ist groß. Das ist gut so, ist wichtig und richtig. Klar muss sich der Trainer dann mit der Situation auseinandersetzen, muss versuchen, Dinge zu erklären, aber genau das mache ich auch gern. Smail war heute stark", betonte Rose nach der starken Leistung von Prevljak in Altach. Auf jeden Fall ist es für die Bullen beruhigend zu wissen, einen Torjäger wie Prevljak in der Hinterhand zu haben. Der Bosnier ist mit 17 Treffern der erfolgreichste Bundesliga-Schütze des Kalenderjahres 2018 und erzielte in diesem Jahr bereits seinen sechsten Doppelpack.

Daher wäre es auch keine große Überraschung, sollte der Angreifer am Mittwoch den Unterschied ausmachen. Über seine beiden sehenswerten Treffer in Altach wollte der Matchwinner auch nicht mehr lange reden. Auch er ist schon auf das Spiel des Jahres fokussiert. "Am Mittwoch haben wir das nächste Spiel, und da werden wir hundertzwanzig Prozent geben." Mit Dabbur, Yabo und Prevljak verfügt Rose nun über ein Trio, das genau weiß, wo das Tor steht, und das auch enorm große Laufarbeit leistet. Darüber, ob er Mittwoch erste Wahl sei, wollte Prevljak auch nicht viel nachdenken. "Mein Job ist es, Tore zu schießen und gut im Training und im Spiel zu arbeiten. Der Trainer entscheidet, wer spielt und wer nicht. Natürlich wünscht sich jeder, in der Startelf zu stehen, aber die Entscheidungen des Trainers muss jeder Profi respektieren."

Aus einem Minimum an Torchancen haben die Bullen in Altach drei Treffer gemacht, auch das zeugt von hoher Qualität im Team. Die wird gegen Roter Stern Belgrad auch nötig sein.