Salzburgs Hwang Kandidat für Werner-Nachfolge bei RB Leipzig

RB Leipzig könnte auf der Suche nach einem Nachfolger von Timo Werner einmal mehr bei Österreichs Fußball-Serienmeister Salzburg fündig werden. Sollte der deutsche Nationalstürmer tatsächlich nach dieser Saison zu Chelsea wechseln, könnte nach Informationen des "Kurier" und der "Bild" der Koreaner Hwang Hee-chan für die Sachsen interessant werden.

Für den 24-Jährigen, der in dieser Bundesliga-Saison bisher neun Tore erzielt hat, wäre es nicht die erste Deutschland-Station. In der vorigen Saison spielte er beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga. Dort konnte er den hohen Erwartungen aber nicht gerecht werden und ging zurück nach Salzburg, wo er nicht nur in Liga, sondern auch in der Champions League überzeugte. Beim Auftritt der Salzburger in der Gruppenphase im vergangenen Herbst markierte er drei Treffer und bereitete fünf vor.

Quelle: Apa/Dpa