Salzburgs Koita mit Bauchmuskelverletzung mehrere Wochen out

Fußball-Meister Red Bull Salzburg muss in den kommenden Wochen auf Angreifer Sekou Koita verzichten. Der 19-Jährige aus Mali erlitt am Freitag im Training einen Faserriss im Bauchmuskelbereich. Das bestätigte ein Clubsprecher am Sonntag.

SN/APA (Krugfoto)/KRUGFOTO Sekou Koita könnte bis Jahresende ausfallen