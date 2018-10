Salzburgs Lainer fit für Duell mit Wacker Innsbruck

Der souveräne Tabellenführer Red Bull Salzburg kann im Heimspiel der zehnten Runde der Fußball-Bundesliga gegen Wacker Innsbruck am Samstag (17.00 Uhr) auf Außenverteidiger Stefan Lainer zählen. Der ÖFB-Teamkicker, der Österreichs Test gegen Dänemark (0:2) am Dienstag wegen einer Knieblessur verpasst hatte, meldete sich am Donnerstag wieder fit.

"Es war ganz wichtig, dass ich ein paar Tage Pause gekriegt habe", berichtete Lainer bei einem Medientermin in Fuschl. "Ich fühle mich wieder sehr gut, habe gestern und heute schmerzfrei trainiert. Der Zustand ist sehr gut." Quelle: APA