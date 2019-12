Takumi Minamino, Offensivmann in Diensten von Fußballserienmeister Salzburg, weilt am Mittwoch zu medizinischen Tests beim englischen Tabellenführer Liverpool. Das berichteten am selben Tag englische Medien. Der 24-jährige Japaner, der bei den "Bullen" wie kolportiert eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet 8,55 Mio. Euro haben soll, würde mit 1. Jänner 2020 zu den "Reds" wechseln.

SN/APA (AFP/Archiv)/KENZO TRIBOUILL Minamino vor Abgang