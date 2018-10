Salzburgs Pongracic 4 Spiele gesperrt, 2 davon aber bedingt

Red Bull Salzburgs Marin Pongracic ist am Montagabend vom Senat 1 der Fußball-Bundesliga für vier Spiele gesperrt worden. Zwei Partien wurden allerdings bedingt auf sechs Monate ausgesprochen, weshalb der kroatische Innenverteidiger jetzt einmal nur zwei Spiele fix verpasst. Das Urteil wurde wegen Schiedsrichterkritik, Beleidigung des Schiedsrichterassistenten und unsportlichen Verhaltens gefällt.

Pongracic hatte am Sonntag nach dem 3:3 im Schlager der 12. Liga-Runde beim LASK in der Paschinger TGW Arena von Schiedsrichter Gerhard Grobelnik die Rote Karte präsentiert bekommen. Der 21-Jährige verpasst damit das Achtelfinalspiel im ÖFB-Cup beim Zweitligisten Austria Lustenau am Mittwoch und das Liga-Heimspiel gegen Mattersburg am Sonntag.

Quelle: APA