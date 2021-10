Salzburgs Rekordserie reißt ausgerechnet in Altach

Meister Salzburg hat am Samstag in Altach in der 11. Runde der Fußball-Bundesliga erstmals in dieser Saison Punkte abgegeben. Nach zehn Siegen in Folge kam das Team von Matthias Jaissle nur zu einem 1:1 und verpasste damit sowohl einen neuen Bundesliga-Startrekord, als auch eine geglückte Generalprobe für das Champions-League-Spiel am Mittwoch daheim gegen Wolfsburg, das am Samstag bei Union Berlin eine 0:2-Niederlage hinnehmen musste.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Karim Adeyemi wurde von Salzburg vermisst und wird von Bayern umworben