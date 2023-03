Salzburgs Sucic muss nach Knieoperation monatelang pausieren

Fußball-Meister und Tabellenführer Red Bull Salzburg muss mehrere Monate auf den kroatischen Teamspieler Luka Sucic verzichten. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat sich am Sonntag beim 4:2-Sieg in Hütteldorf gegen Rapid ohne Fremdeinwirkung kurz vor der Pause eine Verletzung am linken Knie zugezogen und muss operiert werden. Sucic hat in der laufenden Saison in 15 Bundesliga-Spielen, davon 13 in der Startelf, vier Tore vorbereitet, aber noch keines erzielt.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Sucic muss nach Knieoperation lange pausieren