Salzburgs Top-Schiedsrichter erhielten FIFA-Wappen

Drei Salzburger Fußball-Referees sind 2023 international unterwegs. Sie erhielten am Montag ihre FIFA-Abzeichen.

Bernd Hirschbichler, der Obmann der SFV-Schiedsrichter, kann mit Stolz auf sein Team blicken. Salzburgs Unparteiische genießen in Österreich höchstes Ansehen. Ein Trio aus dem Bundesland wird im neuen Jahr international im Einsatz sein: Marina Zechner, Sebastian Gishamer und Roland Riedel erhielten am Montag im Walser Laschensky-Hof von SFV-Präsident Herbert Hübel das begehrte FIFA-Wappen überreicht.

Marina Zechner kehrte im Herbst aus ihrer Babypause zurück und freut sich, auch international wieder durchstarten zu können. Sebastian Gishamer gilt auf europäischer Ebene als einer der aufstrebenden Schiedsrichter. Meist an seiner Seite ist Roland Riedel, als Assistent bereits ein Routinier. Als FIFA-Referee aufgehört hat Christopher Jäger nach vier Jahren. Er bleibt aber der starken Bundesliga-Abordnung aus dem SFV erhalten. In dieser ist seit dem Herbst auch sein Bruder Florian vertreten. Ebenfalls in die höchste Spielklasse aufgestiegen sind Arnes Talic und Assistent Amar Rekik.