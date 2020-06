Salzburgs Tormaschine soll daheim gegen WAC wieder anlaufen

Red Bull Salzburg will sich vom 0:0 am Mittwoch in Wolfsberg nicht außer Tritt bringen lassen. Am Sonntag (17.00) ist der Vierte WAC in Wals-Siezenheim zu Gast. Der Fünf-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Rapid soll gehalten werden. Die Wiener wollen wie am Mittwoch gegen Hartberg (17.00) siegreich bleiben. Der drittplatzierte LASK hofft darauf, Sturm Graz (19.30) wieder in die Schranken zu weisen.

SN/APA (Krug)/DANIEL KRUG Nach dem 0:0 beim WAC wollen Daka und Co. wieder über Tore jubeln