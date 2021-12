Salzburgs Trainer Matthias Jaissle sieht noch keine Krise

Red Bull Salzburg will gegen Hartberg auf die Siegerstraße zurückkehren. Warum es für die Bullen dabei um mehr als drei Punkte geht.

In den vergangenen Wochen lernte man beim Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg ein neues Gefühl kennen. Das Gefühl der Niederlage. Nach einem überragenden Saisonstart unter Neo-Trainer Matthias Jaissle und 21 (!) Pflichtspielen ohne Niederlage markierte das 1:2 in der Champions League gegen den VfL Wolfsburg am 2. November eine Trendwende. Seitdem gab es in sechs Bewerbsspielen nur einen Sieg (1:0 gegen Austria Wien) und auch der war alles andere als souverän.

Das November-Tief wollen die Bullen nun überwunden haben ...