Der malische Nationalspieler Diadie Samassekou wechselt von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg in die Deutsche Bundesliga zu TSG Hoffenheim. Das gaben die Clubs am Donnerstag bekannt. Über die Ablösesumme wurde nichts kommuniziert. Der 23-Jährige Mittelfeldspieler holte mit Salzburg in drei Jahren drei Meister- und zwei Cup-Titel, unterschrieb in Hoffenheim einen Fünfjahresvertrag.

SN/APA/KRUGFOTO Samassekou war drei Jahre bei Red Bull Salzburg