Schicker neuer Sport-Geschäftsführer von Sturm Graz

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat die Nachfolge von Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl intern geregelt. Kreissls bisheriger Assistent und Chefscout Andreas Schicker wird den Posten übernehmen, gaben die Grazer am Sonntag bekannt. Der 33-jährige Ex-Profi soll laut Clubangaben am Montagvormittag (10.00 Uhr) in einer Video-Pressekonferenz vorgestellt werden.

SN/APA (Archiv/Krug)/KRUGFOTO Die Präsentation ist am Montag