Schiri-Boss: VAR-Eingreifen bei Salzburg-Elfer falsch

Robert Sedlacek, Vorsitzender der ÖFB-Schiedsrichterkommission, hat im Zusammenhang mit dem umstrittenen Elfmeter für Red Salzburg im Fußball-Bundesliga-Schlager am Sonntag gegen Rapid Fehler eingestanden. Im Zusammenhang mit dem Zweikampf zwischen Kevin Wimmer und Karim Adeyemi, der zum Strafstoß und damit zum 1:0 führte, hätte der Video Assistant Referee (VAR) nicht eingreifen dürfen, erklärte der Wiener am Dienstag in einer Mitteilung.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Rapid protestierte laut Schiri-Boss zurecht gegen Salzburg-Elfer