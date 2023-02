Schiri-Vorbilder lagen in der Familie

Auf der steten Suche nach Nachwuchs ist Salzburgs Schiedsrichter-Obmann Bernd Hirschbichler. Fündig wird man am ehesten in der Verwandtschaft der Referees - beide Salzburger Neulinge in der Fußball-Bundesliga sind ein Beispiel dafür.

Der 28-jährige Stadt-Salzburger Arnes Talic kickte im Red-Bull- und SAK-Nachwuchs, ehe er ab 2011 wie sein Vater die Pfeife in den Mund nahm. "Am Beginn möchtest du selbst noch mitspielen", erinnert er sich mit Schmunzeln an den Einstieg. Ausländische Kicker sollten gewarnt sein: Der Schiri mit bosnischen Wurzeln versteht viele Sprachen. "Es wird viel geredet", sagt er, will aber auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, das im Eifer des Gefechts fällt. Sein Grundsatz: "Nie mit Vorurteilen ins Spiel ...