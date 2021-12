Schlager Rapid gegen Salzburg als Frühjahrsauftakt

Die Fußball-Bundesliga erwacht mit dem Schlagerspiel zwischen Rapid und Salzburg aus dem Winterschlaf. Die Partie wird am Freitag, 11. Februar (19.30 Uhr), über die Bühne gehen. Das gab die Bundesliga bekannt. Das Finale des Grunddurchgangs (22. Runde) findet fast ausschließlich am Sonntag, dem 6. März (17.00 Uhr) statt. Einzig die Partie zwischen Leader Red Bull Salzburg und Schlusslicht Altach wird am Samstag ausgetragen.

SN/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU Das Bundesliga-Frühjahr startet mit einem Prestige-Duell