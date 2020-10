Schlager Salzburg - Rapid im ÖFB-Cup-Achtelfinale

Die Auslosung des Achtelfinales im österreichischen Fußball-Cup hat am Sonntag die Schlager-Paarung Red Bull Salzburg gegen Rapid gebracht. Die beiden Teams trafen bereits in den vergangenen beiden Pokal-Saisonen aufeinander, wobei Salzburg 2019/20 in der zweiten Runde und 2018/19 im Endspiel die Oberhand behielt. Der LASK empfängt den Wiener Stadtligisten Elektra, die Austria bekommt es im eigenen Stadion mit Hartberg zu tun, Sturm tritt in Graz gegen Wacker Innsbruck an.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Spitzenspiel bereits im Cup-Achtelfinale