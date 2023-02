Schlusslicht Hartberg am Transferschlusstag besonders aktiv

Der TSV Hartberg hat am Schlusstag der Winter-Übertrittszeit noch einmal kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga gab am Montag unter anderen die Verpflichtungen von Dominik Prokop, Mamadou Sangare und Julian Halwachs bekannt. Der Ex-Austrainer Prokop kommt ebenso leihweise bis Saisonende vom kroatischen Erstligisten HNK Gorica wie Sangare nach Auflösung seines Leihvertrages in Belgien bei Zulte Waregem von Meister Salzburg.

Prokop spielte seit Ende August für Gorica, davor war der Mittelfeldspieler für Wehen Wiesbaden in der 3. deutschen Liga tätig. Hartberg besitzt laut Clubangaben auch eine Kaufoption auf den 25-Jährigen. "Dominik ist ein Spieler, der sein Leistungsvermögen in Österreich schon unter Beweis gestellt und sich bei einem großen Verein durchgesetzt hat und auch den Sprung ins Ausland gewagt hat", sagte Neo-Trainer und Sportchef Markus Schopp. "Er ist in einem super Fußballeralter, passt ideal in das Profil und wird uns auf unserem Weg begleiten."

Für die Austria spielte Prokop bis 2020, ehe sein Vertrag nicht mehr verlängert wurde. Bei Gorica stand er im Herbst in sechs Liga-Spielen auf dem Feld, zuletzt war er nicht mehr im Kader. Sangare hatte 2020 in Salzburg angeheuert, spielte aber nie für die Kampfmannschaft. Nach Leihen beim FC Liefering und beim GAK war er seit Sommer bei Zulte Waregem engagiert. In zwölf Einsätzen für den belgischen Erstligisten gelang dem 20-jährigen Offensivspieler aus Mali ein Treffer.

Halwachs kehrt permanent in die Heimat zurück. Der 20-Jährige war zuletzt bei Salzburgs Farmteam FC Liefering engagiert, nachdem er vom Nachwuchs der Hartberger einst über Sturm Graz in die Akademie der Salzburger übersiedelt war. Neben 16 Zweitliga-Spielen für Liefering seit Sommer 2021 kam Halwachs für Salzburg auch in der UEFA Youth League dreimal zum Einsatz. Er freue sich, nun in der Heimat "die nächsten Entwicklungsschritte machen zu können", sagte der Mittelfeldspieler.

Die Hartberger holten außerdem am Transferschlusstag noch Stürmer Jürgen Lemmerer (19 Jahre) vorzeitig von seiner Leihe vom SV Lafnitz zurück. Im Gegenzug wurden mit U19-Nationalstürmer Jakob Knollmüller (19) und dem rumänischen Angreifer Patrick Gante (18) zwei andere Offensivakteure bis Saisonende an den Zweitligisten verliehen.