Schlusslicht Ried kämpft in Hartberg um letzte Chance

Die SV Ried steht mit dem Rücken zur Wand und kann sich keine Niederlage mehr leisten. Die Innviertler müssen am Samstag (17.00 Uhr) in der Qualifikationsgruppe auswärts gegen den TSV Hartberg zumindest punkten und auf Schützenhilfe von Austria Lustenau hoffen, um den dritten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga nach 2003 und 2017 noch abwenden zu können.

Ried liegt in der Fußball-Bundesliga am Boden

Ried geht nach der Niederlage gegen Altach mit drei Punkten Rückstand auf die Vorarlberger in die vorletzte Runde und wird bei Punktegleichstand hinter den SCRA gereiht. Gewinnt Altach am Samstag das Heim-Derby gegen Lustenau, ist Ried daher fix abgestiegen.

Die Oberösterreicher werden aber um ihre Mini-Chance kämpfen. "Die Wahrscheinlichkeiten sind sicher gegen uns gerichtet, aber dennoch ist es im Fußball schon oft passiert, dass sich solche Konstellationen über zwei Spiele hinweg noch drehen können. Wunder braucht es keines, aber es braucht einen riesigen Kraftakt von uns", sagte Trainer Maximilian Senft im Sky-Interview. "Wir werden mit jeder Faser unseres Körpers darum kämpfen, Hartberg zu schlagen und uns einen Showdown gegen WAC zu erspielen", betonte Senft, der im Saisonfinish auf den verletzten Abwehrchef Tin Plavotic verzichten muss.

Hartberg hat den Klassenerhalt bereits fixiert und will im letzten Heimspiel der Saison auch das vierte Saisonmatch gegen die Rieder gewinnen. "Wir wissen, dass wir gegen einen Gegner spielen der enormen Druck hat. Auf der anderen Seite sind wir eine Mannschaft, die sich nach der sehr harten Saison passend bei unserem Publikum verabschieden und ihnen Lust auf mehr für die nächste Saison machen will. Wir werden alles raushauen, was wir drinnen haben, um ein gutes Resultat zu erzielen", erklärte Trainer Markus Schopp.

Für Hartberg geht es aber auch noch um eine kleine Chance auf einen Europacup-Platz. Sollten der WAC und Lustenau patzen, wären die Steirer mit drei Punkten noch im Rennen um das Play-off. "Wir wollen uns eine gute Ausgangsposition für die letzte Woche schaffen, damit wir uns noch alle Türen offen halten für die Möglichkeit eines internationalen Startplatzes", sagte Schopp.