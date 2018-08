Schmeichelhafter LASK-Sieg ließ Hartberg hadern

Mit einer Durchschnittsleistung hat der LASK für ein Novum gesorgt. Durch den 1:0-Auswärtssieg in Hartberg am Sonntag halten die Oberösterreicher erstmals in ihrer Club-Historie bei zehn Punkten nach fünf Bundesliga-Runden. Nach den Highlightmatches zuletzt gegen Rapid und Besiktas vermisste Trainer Oliver Glasner in der Hartberger Peripherie aber "viele Kleinigkeiten" und den "Punch nach vorne".

SN/APA (Scheriau)/ERWIN SCHERIAU Shakehands der Trainer Glasner (l.) und Schopp nach dem Spiel