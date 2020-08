David Schnegg wechselt innerhalb der österreichischen Fußball-Bundesliga leihweise für ein Jahr bis Saisonende 2020/21 zur WSG Tirol, wie die Wattener am Montag vermeldeten. Der 21-jährige Linksverteidiger war im Vorjahr vom FC Liefering zu den Linzern gekommen, für die Schnegg in der abgelaufenen Saison drei Einsätze in Pflichtspielen absolvierte.

Quelle: APA