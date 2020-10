Schock für Red Bull Salzburg: Torjäger Patson Daka fällt lange aus

Die medizinischen Untersuchungen bei Patson Daka brachten am Donnerstag schlechte Nachrichten: Der beste Torschütze der Salzburger wird wegen einer Muskelverletzung vermutlich bis Jahresende ausfallen.

Dieses Hiobsbotschaft trifft Serienmeister Red Bull Salzburg vor dem schweren Gang in der Champions League gegen Bayern München hart. Patson Daka erlitt im Spiel bei Atlético Madrid eine Muskelverletzung im Oberschenkel rechts hinten. Eine MRT-Untersuchung am Donnerstag hat laut Club ergeben, dass der 22-Jährige für etliche Wochen ausfallen wird. Genauere Angaben über die Art der Verletzung gab es vorerst nicht. "Damit wird Patson wohl auch die restlichen vier Gruppenspiele in Gruppe A der UEFA Champions League verpassen. Ein Einsatz im Kalenderjahr 2020 ist fraglich", hieß es auf der Webseite der Salzburger.

Manchester City zeigte Interesse

Daka war beim 2:3 in Madrid nach einer halben Stunde verletzt ausgeschieden. Der Sambier führt mit sechs Treffern nach fünf Runden die Bundesliga-Torschützenliste an. In der noch jungen Saison zeigte Daka bisher eine überragende Stürmerleistung. Insgesamt stehen nach elf Bewerbsspielen schon zwölf Treffer und fünf Assists für ihn zu Buche. Wenig verwunderlich, dass der frühere U20-Afrikacup-Sieger neben dem wohl im Winter scheidenden Dominik Szoboszlai derzeit die heißeste Transferaktie der Bullen ist. Jüngste Meldungen britischer Medien besagen, dass Startrainer Pep Guardiola ein Auge auf den treffsicheren und schnellen Sturmtank geworfen hat. Manchester City habe demnach seine Scouts mit dem Auftrag ausgeschickt, Daka in den nächsten Wochen genau unter die Lupe zu nehmen. Diese Mission muss nun vorerst warten.

Quelle: SN