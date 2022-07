Schönster Bundesliga-Rasen liegt laut Umfrage in Hütteldorf

Der schönste Rasen in der Bundesliga liegt in Wien-Hütteldorf. Wie die Fußballer-Gewerkschaft VdF am Freitag bekannt gab, wurde Rapids Grün von den Spielern in der abgelaufenen Saison am besten bewertet. Die Wiener (durchschnittlich 8,56 von 10 möglichen Punkten) gewannen die "Pitch Competition" knapp vor dem SCR Altach (8,38) und Red Bull Salzburg (8,31). Schlusslicht der Bewertung war die im Innsbrucker Tivoli-Stadion eingemietete WSG Tirol (5,31).

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Das schönste Grün gibts bei Grünweiß