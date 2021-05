Schopp bekundet Interesse an Austria-Trainerjob

Markus Schopp hat nach dem Saison-Ende für seinen TSV Hartberg Interesse am Trainerjob bei der Wiener Austria signalisiert. "Klar, es wäre ein nächster Schritt für mich als Trainer", sagte Schopp nach der Europacup-Play-off-Niederlage seines Teams in der Fußball-Bundesliga gegen die Austria am Montag (0:3). "Es gibt vielleicht die Option Austria. Ich muss das in den nächsten Tagen besprechen, eine wichtige Rolle wird dabei auch meine Familie spielen."

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Verabschiedet sich Schopp aus Hartberg?