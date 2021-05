Schopp brennt "auf die nächsten 99 Ligaspiele" mit Hartberg

Fußball-Bundesligist TSV Hartberg setzt auf Kontinuität und hat den Vertrag mit Cheftrainer Markus Schopp verlängert. Der 47-jährige Grazer, der zuletzt mit anderen Bundesliga-Clubs in Verbindung gebracht worden war, hat den Verein aus der Oststeiermark bisher in 99 Partien in der Liga betreut, teilte der TSV am Montag mit. "Ich freue mich sehr, weiterhin Teil dieser Erfolgsgeschichte bleiben zu dürfen und brenne schon auf die nächsten 99 Ligaspiele", sagte Schopp.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Schopp bleibt den Oststeirern also doch treu