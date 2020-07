Schopp knüpft seine Zukunft an Entwicklungspotenzial

Markus Schopp sieht in Hartberg noch Entwicklungspotenzial. "Da geht es nicht um die Tabelle. Dass der TSV Hartberg immer in der Meistergruppe dabei ist, ist nicht realistisch. Aber die Frage für mich ist: Wie kann man eine Mannschaft individuell und in ihrer Spielidee weiterbringen - sie flexibler, unberechenbarer machen?", sagte der Trainer des Bundesliga-Fünften am Dienstag zur APA.

SN/APA/HANS PUNZ Der Hartberg-Coach will sich nach Saisonende entscheiden