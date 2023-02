Schopps Jubiläum bei Liga-Comeback - Hoffen auf Sieg in Ried

Markus Schopps Trainer-Comeback in der Fußball-Bundesliga fällt mit einem speziellen Jubiläum zusammen. Im Auswärtsspiel am Sonntag gegen die SV Ried sitzt der Steirer zum 100. Mal in einem Oberhaus-Match auf der Bank des TSV Hartberg. Zu diesem Anlass wünscht sich der Ex-ÖFB-Internationale drei Punkte und eine starke Leistung. "Ich möchte sehen, dass wir an Stabilität und Ideen gewonnen haben. Dann kommen auch die Resultate", erklärte Schopp.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Schopp hofft bei seinem Liga-Comeback auf Hartberg-Sieg