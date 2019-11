Schwerarbeiter LASK gegen taumelnde Austria klarer Favorit

Der LASK tanzt in Meisterschaft, ÖFB-Cup und Europa League auf drei Hochzeiten. 22 Pflichtspiele haben die Linzer diese Saison schon absolviert, ein Kräfteverschleiß ist kaum feststellbar. Die Athletiker eilen in der Liga von Sieg zu Sieg, der Rückstand auf Serienmeister Salzburg ist bei drei Zählern überschaubar. Am Sonntag (17.00 Uhr) gastiert eine schwer angeschlagene Austria in Pasching.

SN/APA/HANS PUNZ Ernste Miene bei Austria-Trainer Christian Ilzer