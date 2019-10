"Schwere Aufgabe" gegen Admira für WAC nach Türkei-Rückkehr

Nach dem verpassten Erfolgserlebnis in der Türkei will der WAC national an der Spitze dranbleiben. Die Kärntner peilen im Heimspiel der 12. Fußball-Bundesliga-Runde gegen den wiedererstarkten Zehnten Admira am Sonntag den siebenten Sieg in den jüngsten neun Spielen an. Sollte der gelingen, hätten die Schützlinge von Gerhard Struber ihre ungeschlagene Serie auf dann neun Ligapartien ausgebaut.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Wolfsberg-Coach Gerhard Struber plant 3 Punkte ein