SCR Altach entwickelt Vision der "Vorarlberg Arena"

Mit der Fertigstellung der Südtribüne in der Cashpoint Arena ist keineswegs Schluss. Die Clubführung des Fußball-Bundesliga-Clubs SCR Altach will eine Idee in die Tat umsetzen: Die Vorarlberg Arena.

"Wir stellen uns die Frage, ob und wie wir die Infrastruktur der Arena über die Bundesliga-Heimspiele hinaus nutzbar machen bzw. durch gezielte Ergänzungen für andere Events attraktiv machen können", sagte SCRA-Präsident Karlheinz Kopf. In den nächsten Monaten soll mit einem internationalen Expertenteam das Konzept erarbeitet werden, das bis zum Jahresende präsentiert werden soll. (APA)