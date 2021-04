SCR Altach verlängert mit Offensivspieler Nussbaumer

Der SCR Altach hat den Vertrag mit Stürmer Daniel Nussbaumer per Option verlängert. Wie der Fußball-Bundesligist aus Vorarlberg am Mittwoch bekannt gab, bleibt der 21-Jährige dem Club damit über die Saison hinaus erhalten. Nussbaumer erzielte in der laufenden Saison in 19 Einsätzen in der Liga bisher zwei Tore für Altach.

SN/APA/HANS PUNZ Nussbaumer bleibt Altach erhalten