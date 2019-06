Sechs Bundesliga-Vereine mit neuem Trainer in die Saison

Zumindest sechs Fußball-Bundesligavereine - alle Teams der Meistergruppe 2019 - starten mit neuen Trainern in die neue Saison. Ein Überblick, was bisher geschah (Stand 15. Juni 2019):

Red Bull Salzburg: Die Salzburger geben am 10. April bekannt, dass Trainer Marco Rose den Meister und Cupsieger am Saisonende verlässt. Am 15. April wird Jesse Marsch als Nachfolger verlautbart. Der 45-jährige US-Amerikaner unterzeichnete einen Dreijahresvertrag. Zuletzt war er Assistenztrainer bei RB Leipzig.

LASK Linz: Am 23. April wird öffentlich, dass Oliver Glasner nach der Saison vom LASK zum VfL Wolfsburg wechselt. Valerien Ismael wird am 27. Mai als dessen Nachfolger präsentiert. Der 43-jährige Franzose, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, war bei seiner letzten Trainerstation beim griechischen Club Apollon Smyrnis im Sommer 2018 nur für zwei Monate im Amt. Bei den Oberösterreichern erhielt er einen Dreijahresvertrag.

SK Austria Wien: Am 11. März wird Trainer Thomas Letsch seiner Aufgaben entbunden, als Interimscoach betreut Robert Ibertsberger. Am 27. Mai teilt die Austria mit, dass Christian Ilzer ab kommender Saison übernimmt. Er wurde mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Der 41-jährige Steirer hatte den WAC sensationell auf Endrang drei und damit in die Gruppenphase der Europa League geführt.

WAC: Am 28. Mai teilt der WAC mit, dass der Salzburger Gerhard Struber neuer Trainer und Nachfolger von Ilzer wird. Der 42-jährige war zuletzt bis Jänner 2019 Cheftrainer und danach Scout beim FC Liefering. Er unterschrieb bei den Kärntnern einen Einjahresvertrag plus Option.

SK Sturm Graz: Die Steirer beenden am 5. Juni die Zusammenarbeit mit Roman Mählich ein Jahr vor Vertragsende. Am 12. Juni wird offiziell, dass Nestor El Maestro übernimmt. Der 36-Jährige unterzeichnete einen Kontrakt bis Sommer 2021. Der Sohn serbischer England-Einwanderer war im Februar dieses Jahres als Chefcoach des bulgarischen Erstligisten ZSKA Sofia entlassen worden.

SKN St. Pölten: Die Niederösterreicher beurlauben am 13. Juni Trainer Ranko Popovic und präsentieren nur zwei Tage später den Deutschen Alexander Schmidt als neuen Trainer. Der 50-Jährige war zuletzt in der Akademie des FC Red Bull Salzburg tätig. Über die Vertragsdauer ist noch nichts bekannt.

Quelle: APA