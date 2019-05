Mit dem Gewinn des sechsten Meistertitels in Folge ist Red Bull Salzburg in neue Dimensionen vorgestoßen. Auf den aktuellen Rekord in Europa fehlen allerdings noch sieben Titel.

SN/APA/KRUGFOTO So jubelte der Staff von Red Bull Salzburg über die Meisterschaft 2018 – und so will man am Sonntag auch den sechsten Titel in Serie feiern.