Serientitel Nummer acht - Salzburgs bleiernes Jubiläum

Trainerwechsel, Modusänderungen, Abgänge von Schlüsselspielern - Red Bull Salzburg hat sich in den vergangenen Jahren unbeeindruckt gezeigt und auch heuer wieder "geliefert". Leise Hoffnungen der Konkurrenz, der Ligakrösus könnte diesmal schwächeln, haben sich einmal mehr in Luft aufgelöst, der achte Meistertitel en suite legt beredtes Zeugnis von der bleiernen Dominanz der "Bullen" ab. Ein Ende ist auch 2021/22 unter Neo-Coach Matthias Jaissle nicht in Sicht.

SN/APA/BARBARA GINDL Achter Titel in Folge für Salzburg, zweiter für Marsch (hier 2020)