Seriöse" Salzburger spielen sich für Real Sociedad warm

Salzburg kann auch anders. Eine Woche nach dem eher peinlichen Heim-0:1 gegen Blau-Weiß Linz legte der Fußball-Serienmeister am Samstag wieder jene Ernsthaftigkeit an den Tag, die es eben auch gegen die "Kleinen" braucht. Roko Simic und Co. lieferten bei Tabellenschlusslicht Lustenau ein 4:0 ab und stellten damit nicht zuletzt Coach Gerhard Struber zufrieden. Er durfte sich über "eine sehr seriöse und effiziente" Generalprobe für das Dienstagsspiel gegen Real Sociedad freuen.

Das ungleiche Duell mit den Vorarlbergern im Reichshofstadion war früh entschieden. Roko Simic mit seinem vierten Pflichtspieltor im September (21.), Oumar Solet (25.) und Karim Konate (39.) hatten die Verhältnisse bereits zur Pause geklärt. Oscar Gloukh (58.) sorgte nach Seitenwechsel für den Endstand einer Partie, in der Salzburg einen offensiv kaum vorhandenen Gegner ebenso schnörkellos wie verdient besiegte.

"Wir wollten aufgrund der letzten Partie klar und dominant sein", meinte Struber im Rückblick auf den Stolperer gegen BW Linz. "Wir hatten uns viele Dinge vorgenommen: Zum einen, sehr simpel auch einmal mit einem langen Ball hinter die letzte Linie zu kommen und gleichzeitig den Gegner im Steil-Klatsch-Modus im Highspeedtempo zu dominieren. Der Gegner hat darauf kein Mittel gefunden", analysierte der Coach, der diesmal auf eine starke Rotation verzichtete.

Zum Einsatz kam von Beginn auch Mittelfeld-Laufmaschine Mads Bidstrup, der das aber möglicherweise teuer bezahlte. Schon nach rund einer Viertelstunde verletzte sich der Däne in einem Zweikampf mit Pius Grabher, er droht damit zum Heimauftakt in der Champions League am Dienstag (18.45 Uhr/live Sky) auszufallen. "Es tut weh, wenn man so einen Spieler möglicherweise für so ein Spiel verliert. Wenn er ausfällt, wäre das eine zähe Geschichte", meinte Struber.

Schließlich zeigte Sommer-Zugang Bidstrup von seinem ersten Einsatz an, welch wichtigen Beitrag er zum Salzburger Spiel leisten kann. Mit 14,3 Kilometern legte er in der Vorwoche beim 2:0-Überraschungssieg über Benfica Lissabon die meisten Kilometer aller zum CL-Auftakt spielenden Kicker zurück. "Er ist ein Prototyp unserer Spielidee, ein Pressingmonster, einer, der alles in die Waagschale wirft", lobte Struber, der direkt nach dem Spiel aber mit dem 22-jährigen Mittelfeldmann rechnete. Der Wechsel in der 32. Minute sei eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen.